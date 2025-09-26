Esplora tutte le offerte Sky
Germania, esercitazioni militari per scenari di minaccia

Mondo

Ad Amburgo, in Germania, la Bundeswehr conduce Red Storm Bravo, esercitazione di tre giorni con centinaia di soldati e organizzazioni civili. Simulazioni includono difesa dai droni, gestione di manifestazioni e coordinamento tra forze militari e di emergenza, evidenziando il funzionamento dell’Articolo 4 Nato in scenari di minaccia

