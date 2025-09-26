Germania, esercitazioni militari per scenari di minaccia

Ad Amburgo, in Germania, la Bundeswehr conduce Red Storm Bravo, esercitazione di tre giorni con centinaia di soldati e organizzazioni civili. Simulazioni includono difesa dai droni, gestione di manifestazioni e coordinamento tra forze militari e di emergenza, evidenziando il funzionamento dell’Articolo 4 Nato in scenari di minaccia
