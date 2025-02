Detrazioni 2025, quali voci sono più colpite dai tagli?

Introduzione

Con il taglio delle detrazioni per i redditi superiori a 75mila euro, previsto nella Manovra 2025, vengono colpiti 312mila contribuenti, cancellando oneri finora detraibili per oltre tre miliardi. I dati, diffusi dall’Ufficio parlamentare di Bilancio a fine 2024, certificano che il nuovo assetto determinerà un maggiore gettito per lo Stato pari a 230 milioni di euro nel 2026, 380 milioni nel 2029 e circa 900 milioni una volta che la misura sarà entrata a regime.

Da ricordare poi che il governo Meloni ha anche introdotto un massimale per le spese detraibili, con una sorta di quoziente familiare: più numerosi sono i componenti della famiglia e più basso il reddito (dai 50 mila euro in giù), maggiori saranno gli spazi per detrarre, e viceversa. Ecco come funzionerà il sistema nel 2025