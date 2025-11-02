Cassa collegata al Pos, da gennaio 2026 al via stretta anti-evasione

Introduzione

Dal prossimo anno la lotta all'evasione fiscale si arricchisce di un nuovo strumento. Arriva infatti l'obbligo di collegamento tra i registratori di cassa telematici dei negozi e gli strumenti di pagamento elettronico, come i pos, per le operazioni effettuate dall'1 gennaio 2026. La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio dello scorso anno e ora sono pronte le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato un provvedimento con tutte le istruzioni. Ecco cosa sapere