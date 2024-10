Sci, rincari sugli skipass: gli aumenti per la stagione 2025

Introduzione

I prezzi salgono in Valle d'Aosta: lo skipass stagionale - valido dal 26 ottobre 2024 al 4 maggio 2025 - è salito a 1.460 euro (90 euro in più rispetto alla stagione 2023-2024). Quello esteso anche al comprensorio Zermatt (Svizzera) è arrivato a 1.723 euro (106 in più).

Aumenti anche per il Dolomiti Superski: nei periodi di Natale e Capodanno si dovranno spendere fino a 83 euro per il giornaliero. E per lo stagionale? Rincaro del 2,16%: per un adulto costerà 945 euro se acquistato fino al 24 dicembre. Successivamente sale a 1.015 euro