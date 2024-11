Introduzione

Le montagne sono innevate, le temperature continuano a scendere: è tutto pronto per l'apertura degli impianti sciistici. Alcuni in realtà sono già operativi (come Cervinia, La Thuile, Madonna di Campiglio, Merano, Tre Cime Dolomiti), per gli altri si parte domani, sabato 30 novembre, in 17 località turistiche, tra cui Chamonis, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur e Livigno. Poi, in vista del weekend dell’Immacolata, tra il 5 e il 7 dicembre toccherà ad esempio a Gressoney, Bormio, Champoluc, Limone e Sauze d’Oulx.

In quasi tutta Italia a dicembre si potrà quindi sciare, anche se le ultime aperture sono fissate per i primi giorni di gennaio 2025. Ecco il calendario con le date della stagione sciistica 2024/2025.