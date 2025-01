Meteo, arriva la prima perturbazione dell’anno: neve e freddo artico

Lifestyle

Dalla Valle d’Aosta al Trentino-Alto Adige passando per la Valtellina e il Parco Nazionale dello Stelvio, in Lombardia, l’arco alpino italiano annovera alcune delle piscine panoramiche più scenografiche e avveniristiche della Penisola. Strutture che consentono di 'fluttuare' sopra boschi imbiancati, passando dagli sci al costume da bagno, e di nuotare in vasche con acqua riscaldata tra vette innevate e laghi gelati. Questa settimana, con la rubrica viaggi ON THE ROAD, ve ne proponiamo 30 a cura di Costanza Ruggeri