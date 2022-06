Guerra Ucraina-Russia, le ultime news di oggi 10 giugno sulla crisi

La corte suprema della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte i 'mercenari' britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner e il marocchino Saaudun Brahim, che combattevano per l'esercito ucraino, ma 'possono chiedere la grazia'. Il processo di primo grado è 'uno show condotto in violazione della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra', dicono i familiari degli ex soldati britannici. Intanto, proseguono gli scontri: bombardato l'impianto chimico Azot a Severodonetsk, dove sono rifugiati circa 800 civili. L'Ue accelera sul via libera alla concessione dello status di candidato all'Ucraina. Dopo aver esaminato le due parti del questionario consegnato da Kiev a Bruxelles su impegni e requisiti per ottenere lo status, la settimana prossima Bruxelles potrebbe varare l'attesa raccomandazione. Per l'Ucraina sarebbe una prima, concreta vittoria sul percorso di avvicinamento all'Ue. Ma il sì della Commissione, senza una ratifica del Consiglio europeo di fine giugno, rischia di essere inutile.