Microsoft chiude gli uffici in Russia, a casa 400 dipendenti

A tre mesi dall'inizio dell'ivasione russa in Ucraina Microsoft ridimensiona ulteriormente le sue attività in Russia. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI). Lo riporta Bloomberg, secondo cui, dopo aver bloccato a inizio marzo la vendita di prodotti e servizi nel Paese, l'azienda di Redmond ha deciso di chiudere del tutto il suo business e suoi uffici, scelta che impatta su 400 dipendenti.