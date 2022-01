Perché Microsoft ha speso 69 miliardi per comprare Activision Blizzard

Se fino ad adesso non avete mai pensato che un videogioco possa valere 68,7 miliardi di dollari, beh dovrete ricredervi, perché è la somma spesa da Microsoft per acquisire Activision Blizzard, una delle più grandi case produttrici di software di videogiochi al mondo.

Tra i suoi titoli vanta Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, per circa 400 milioni di utenti che li utilizzano ogni mese. Tutti videogiochi che ora potranno rafforzare l'offerta di Microsoft Xbox, anche se non è ancora chiaro se diventeranno delle esclusive della piattaforma. È la più grande operazione cash della storia (a cui va aggiunta una manciata di miliardi per raggiungere il valore finale dell'operazione di 75 miliardi) non solo per Microsoft ma per tutte le compagnie private. L'acquisizione ha permesso alla casa di Redmond di raggiungere il 10,7% di quota di mercato gaming, superando di poco - secondo i calcoli di Sky TG24 partendo dai dati di Newzoo - anche la rivale storica Sony, che produce invece la Playstation e che infatti è crollata alla borsa di Tokyo del 13 per cento.