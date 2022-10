Taiwan, Xi Jinping: Cina pronta a uso della forza per riunificazione

Nel suo discorso all'apertura del ventesimo Congresso del Partito Comunista, il presidente cinese avverte che il Paese dovrà affrontare "grandi sfide" in futuro e che Pechino è pronta a imboccare qualsiasi strada per prendere il controllo sull'Isola

Il presidente cinese, Xi Jinping, avverte che la Cina dovrà affrontare "grandi sfide" in futuro e che Pechino "non rinuncerà mai all'uso della forza" per prendere il controllo su Taiwan, nel suo discorso all'apertura del ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese. Nel quadro tratteggiato in quasi un'ora e tre quarti di intervento alla Grande Sala del Popolo, su piazza Tiananmen, Xi - che è anche segretario generale del partito - ha sottolineato come negli ultimi cinque anni siano avvenuti "cambiamenti straordinari" e come la Cina abbia "disinnescato grandi rischi", elogiando il percorso intrapreso dal Pcc sotto la sua leadership.