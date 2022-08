Cina, manovre militari intorno a Taiwan

Alle 12 locali (le 6 in Italia) sono iniziate le più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno all'isola, in un crescendo di tensioni in risposta alla visita della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi. Il ministero della Difesa di Taipei. "Sosterremo il principio di prepararsi alla guerra senza cercare la guerra"

La Cina ha dato il via, alle 12 locali (le 6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan, in un crescendo di tensioni in risposta alla visita sull'isola della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi. I media ufficiali ricordano che si tratta "di manovre militari e d'addestramento su vasta scala" che includono lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missili in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo, in una prova di forza dell'Esercito popolare di liberazione (Pla).