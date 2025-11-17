Warren Buffett, acquistata quota in Google da 4.9 miliardi di dollari

Berkshire Hathaway, la società del magnate americano, investe 4,9 miliardi per l'acquisto di 17,9 milioni di azioni Alphabet, riducendo nel contempo le partecipazioni in Bank of America e Apple. Per Buffett, 95 anni, l’investimento in Google potrebbe rappresentare uno degli ultimi prima della sua uscita da Berkshire Hathaway, che lascerà alla fine dell’anno ascolta articolo

Berkshire Hathaway, la conglomerata del magnate americano Warren Buffett, ha comprato 17,9 milioni di azioni di Alphabet, la società madre di Google, durante il terzo trimestre e ha ridotto ulteriormente la partecipazione in Bank of America ed Apple. Gli acquisti rappresentano lo 0,31% di titoli di Mountain View in circolazione e valgono 4,9 miliardi di dollari. Le azioni di Alphabet sono salite dell’1,6% a 280,86 dollari nelle contrattazioni after-hours a New York.

1141088738 - ©Getty

Buffett punta su Google Il 95enne miliardario prima di dimettersi dall’incarico di amministratore delegato a fine anno, ha trovato il modo di impiegare parte della liquidità di Berkshire, che ha raggiunto la cifra record di 382 miliardi di dollari alla fine del trimestre. Dalla fine di settembre, la società madre di Google è la decima più grande partecipazione azionaria del conglomerato. Berkshire ha ridotto la sua partecipazione in Apple del 15%, portandola a un valore di 60,7 miliardi di dollari alla fine del trimestre. Il produttore di iPhone con sede a Cupertino, California, rappresenta ancora quasi un quarto del portafoglio azionario di Berkshire. Il conglomerato ha venduto 37,2 milioni di azioni di Bank of America, arrivando a detenere una quota del 7,7% nella società di Wall Street. Berkshire ha anche ceduto la sua posizione nell’impresa edile statunitense D.R. Horton Inc. Approfondimento Ue, Commissione apre indagine su Google: penalizza contenuti dei media

1067744550 - ©Getty