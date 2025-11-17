Warren Buffett, acquistata quota in Google da 4.9 miliardi di dollari

Warren Buffett, acquistata quota in Google da 4.9 miliardi dollari: Alphabet vola in BorsaEconomia
Berkshire Hathaway, la società del magnate americano, investe 4,9 miliardi per l'acquisto di 17,9 milioni di azioni Alphabet, riducendo nel contempo le partecipazioni in Bank of America e Apple. Per Buffett, 95 anni, l’investimento in Google potrebbe rappresentare uno degli ultimi prima della sua uscita da Berkshire Hathaway, che lascerà alla fine dell’anno
Berkshire Hathaway, la conglomerata del magnate americano Warren Buffett, ha comprato 17,9 milioni di azioni di Alphabet, la società madre di Google, durante il terzo trimestre e ha ridotto ulteriormente la partecipazione in Bank of America ed Apple. Gli acquisti rappresentano lo 0,31% di titoli di Mountain View in circolazione e valgono 4,9 miliardi di dollari. Le azioni di Alphabet sono salite dell’1,6% a 280,86 dollari nelle contrattazioni after-hours a New York.
Buffett punta su Google
Il 95enne miliardario prima di dimettersi dall’incarico di amministratore delegato a fine anno, ha trovato il modo di impiegare parte della liquidità di Berkshire, che ha raggiunto la cifra record di 382 miliardi di dollari alla fine del trimestre. Dalla fine di settembre, la società madre di Google è la decima più grande partecipazione azionaria del conglomerato. Berkshire ha ridotto la sua partecipazione in Apple del 15%, portandola a un valore di 60,7 miliardi di dollari alla fine del trimestre. Il produttore di iPhone con sede a Cupertino, California, rappresenta ancora quasi un quarto del portafoglio azionario di Berkshire. Il conglomerato ha venduto 37,2 milioni di azioni di Bank of America, arrivando a detenere una quota del 7,7% nella società di Wall Street. Berkshire ha anche ceduto la sua posizione nell’impresa edile statunitense D.R. Horton Inc.
Ridotte ulteriormente le partecipazioni in Bank of America e Apple
Buffett ha sempre considerato Apple, che produce l’iPhone, più un’azienda di prodotti di consumo che un gigante hi tech. Ma ora la crescente importanza sul mercato dell’intelligenza artificiale potrebbe aver fatto cambiare idea all’oracolo di Omaha che ha scelto la solidità di Google per investire. La quota di Berkshire in Alphabet, che rappresenta lo 0,31% delle azioni in circolazione, valeva circa 4,9 miliardi di dollari alla chiusura del mercato di venerdi'. Berkshire ha di recente raggiunto un accordo per le attività petrolchimiche di Occidental Petroleum per 9,7 miliardi di dollari e ha acquisito una partecipazione di 1,6 miliardi in UnitedHealth Group. Berkshire ha anche ceduto la sua quota nel costruttore edile statunitense D.R. Horton.
Warren Buffett compie 90 anni: chi è l'imprenditore e filantropo
Nato il 30 agosto del 1930, 'l'oracolo di Omaha' è considerato uno dei più grandi investitori di sempre. Una capacità imprenditoriale che l'ha portato a essere uno degli uomini più ricchi al mondo. È lui infatti il presidente e Ceo della Berkshire Hathaway, una delle più grosse holding al mondo. Ma è molto attivo anche nelle attività filantropiche: diversi i miliardi di dollari donati ogni anno per cause benefiche