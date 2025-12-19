Golden Goose, brand di scarpe acquisito da Hsg e Temasek per 2,5 mld

L'operazione, che secondo fonti finanziarie ha un valore di 2,5 miliardi, prevede l'acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Hsg, società internazionale di venture capital e private equity. Mentre Temasek, società globale di investimento con base a Singapore, e True Light Capital, un fondo gestito dal suo asset manager interamente controllato, rileveranno una partecipazione di minoranza

Il marchio di scarpe italiano Golden Goose è stato acquisito dalla cinese Hsg e da Temasek. L'operazione, che secondo fonti finanziarie ha un valore di 2,5 miliardi, prevede l'acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Hsg, società internazionale di venture capital e private equity. Mentre Temasek, società globale di investimento con base a Singapore, e True Light Capital, un fondo gestito dal suo asset manager interamente controllato, rileveranno invece una partecipazione di minoranza. A vendere sono stati prima di tutto i fondi gestiti da Permira che hanno parzialmente realizzato l'investimento in Golden Goose e manterranno una partecipazione di minoranza.

L'operazione da 2,5 miliardi

Come riferisce una nota, l'investimento si fonda su una forte affinità strategica e culturale con le ambizioni di crescita di Golden Goose. Facendo leva sull'esperienza dei nuovi investitori e sul loro track record negli investimenti in brand internazionali del lusso e nella tecnologia (tra cui Moncler ed Ermenegildo Zegna Group, da parte di Temasek, Pop Mart, RedNote e Marshall, da parte di HSG), i nuovi partner "supporteranno le ambizioni internazionali del marchio di calzature come azienda di lusso globale di nuova generazione, preservando e continuando a investire nelle radici made in Italy".

I nuovi proprietari

A seguito dell'acquisizione, Silvio Campara continuerà comunque a guidare il gruppo come amministratore delegato e Marco Bizzarri, attualmente direttore non esecutivo del cda di Golden Goose, diventerà presidente non esecutivo. "Siamo entusiasti di accogliere HSG e Temasek come partner strategici di Golden Goose per rafforzare ulteriormente le nostre ambizioni di crescita globale come brand internazionale di riferimento nel lusso", ha detto Campara. "Grazie alla loro esperienza nel far scalare leader internazionali nel settore del lusso e nel business in generale, HSG e Temasek ci aiuteranno a cogliere nuove opportunità. Siamo grati a Permira per essere stata un partner fondamentale del nostro percorso fino a oggi, e felici che continui a essere un partner di valore", ha aggiunto.

Hsg: "Onorati di supportare il brand"

Jiajia Zou, partner di HSG, ha dichiarato che la società è "profondamente onorata di collaborare con Temasek e Permira, insieme a Silvio e al suo talentuoso team, per supportare il brand nel prossimo, entusiasmante capitolo di crescita, in particolare a livello internazionale , preservando e celebrando ciò che rende Golden Goose così autenticamente italiana". Secondo Francesco Pascalizi e Tara Alhadeff, partner di Permira, la transazione con HSG e Temasek rappresenta "la prova sia del successo di Golden Goose, sia delle sue ambizioni future di continua crescita globale e di innovazione. Siamo entusiasti di continuare a supportare Silvio e il team e di dare il benvenuto a HSG e Temasek in questo nuovo entusiasmante capitolo". Il perfezionamento dell'operazione potrebbe avvenire entro l'estate 2026.