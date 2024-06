Mercati volatili, salta la quotazione in borsa di Golden Goose

Nessun approdo in Borsa per Golden Goose: lo sbarco del player italiano sui listini di Piazza Affari, comunicato nei giorni scorsi, è stato rinviato “a causa della volatilità del mercato europeo”, spiega il gruppo veneto in un comunicato diramato ieri in tarda serata. L'annuncio è stato dato al termine dell'ipo che aveva portato a ipotizzare di fissare un prezzo per la quotazione in Borsa nella parte bassa della forchetta iniziale. Nell'ambito del processo di ipo, la società ha avviato un ampio dialogo con gli investitori e l'accoglienza è stata molto positiva, con un forte sostegno da parte di tutta la comunità degli investitori, compresa Invesco che ha fatto da riferimento con un impegno iniziale a sottoscrivere azioni per 100 milioni di euro. con una domanda di 100 milioni di euro. "Il book di domanda è stato coperto in tutta la fascia di prezzi fin dalla prima ora di bookbuilding ed è stato ampiamente sottoscritto", sottolinea Golden Goose in una nota. Ma questo cauto ottimismo non è bastato.