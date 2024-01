Migliori aziende per lavorare in Italia: classifica Top Employers 2024

Sono 147 le aziende del nostro Paese che hanno ottenuto la certificazione rilasciata dal Top Employer Institute alle società che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey, osservando sei macro aree in ambito di risorse umane: ecco quali sono

Sono 147 le aziende del nostro Paese che hanno ottenuto la certificazione “Top Employers Italia 2024”, rilasciata dal Top Employer Institute alle società che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey, osservando sei macro aree in ambito Hr. Tra loro, 44 hanno ottenuto anche la certificazione “Top Employers Europe 2024”, riconosciuta alle aziende che raggiungono la certificazione in almeno cinque Paesi europei, mentre 13 sono state certificate anche “Top Employers Global 2024”. Ecco la classifica.

Cosa fa il Top Employers Institute

Il Top Employers Institute da 30 anni certifica le eccellenze aziendali nelle politiche e strategie sulle risorse umane, a livello globale. L’istituto, con sede ad Amsterdam, analizza e valuta, attraverso un’indagine approfondita, le politiche messe in campo dalle grandi e medie imprese in 6 macro aree in ambito HR, che comprendono 20 tematiche e oltre 400 best practice, prendendo in esame dati, documentazioni di supporto e riscontri oggettivi. Nel 2024, l’istituto ha certificato 2.303 aziende in 121 Paesi del mondo, impattando su oltre 12 milioni di persone tra manager, dipendenti, collaboratori e stakeholder.