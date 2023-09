Le migliori aziende italiane secondo il Time, ecco la classifica

La rivista statunitense ha pubblicato la classifica “World's Best Companies”, realizzata in collaborazione con Statista. Tre i parametri presi in considerazione: crescita dei ricavi, soddisfazione dei dipendenti, sostenibilità. Nella lista ci sono 750 grandi aziende, risultate le migliori del mondo tra le migliaia prese in esame. Ci sono anche 23 gruppi italiani