Crac Lehman Brothers, dopo 15 anni la lezione è servita?

Il 15 settembre 2008 falliva la banca americana che ha innescato una crisi finanziaria mondiale e una recessione globale con milioni di disoccupati. Da allora le regole per evitare una bancarotta di proporzioni colossali sono diventate più severe ma la speculazione è in agguato e i rischi riemergono periodicamente.

Il tonfo di quindici anni fa di Lehman Brothers risuona ancora. Aleggia nel mondo della finanza, nelle stanze delle autorità. Le stesse, quelle americane, che il 15 settembre del 2008 lasciarono che si consumasse il più grande crac della storia: la banca di New York collassava sotto il peso di oltre 600 miliardi di dollari di debiti e veniva lasciata al suo destino.

Il contagio globale

Nessun salvataggio pubblico, nessun compratore che evitasse una bancarotta che scatenò il panico in Borsa e una recessione economica mondiale, con milioni di disoccupati, come non si vedeva dalla Grande Depressione del 1929.