Banche, Ubs formalizza l'acquisizione di Credit Suisse

Economia

Mes, cosa succede se l’Italia non lo ratifica entro la fine dell'anno

Il governo Meloni non sembra intenzionato a dare il proprio assenso al varo del nuovo Meccanismo europeo di Stabilità, che prevede di aiutare anche le banche in caso di bisogno. “Ormai ha perso necessità e vantaggio”, ha dichiarato il vicepremier Salvini, facendo riferimento al successo riscosso di recente dai Btp Valore, e non aprendo ad una possibile approvazione entro il 2023, quando scadranno gli accordi bilaterali di backstop

Nessun cedimento. La maggioranza di governo in Italia non pare aver voglia di firmare il Mes il quale, se non sarà ratificato entro l'anno, vedrà decadere gli accordi bilaterali per attivare il backstop in caso di crisi bancarie

IL DEBITO ITALIANO - Il vicepremier Matteo Salvini lo ha ribadito, come la premier Giorgia Meloni. "Il Mes ha perso necessità e vantaggio", ha detto citando il successo del Btp Valore in cui il retail italiano ha sottoscritto 18 miliardi di euro in titoli. Il collocamento ha lievemente aumentato la quota detenuta dagli italiani del debito pubblico (un andamento in corso da qualche mese) che resta comunque una frazione degli oltre 2200 miliardi di euro in titoli di Stato, di cui oltre 300 da rifinanziare per il 2023. Famiglie e imprese italiane ne detengono il 9%