Il fallimento di Lehman Brothers: le immagini simbolo. FOTO

2/16 ©Ansa

Si è tornati a parlare di Lehman Brothers in occasione della crisi del colosso immobiliare cinese Evergrande. Il 15 settembre 2021 il ministero dell’Edilizia cinese ha annunciato alle banche del Paese che l’azienda, secondo sviluppatore immobiliare cinese, con un debito di 305 miliardi di dollari, non sarebbe riuscita a “effettuare il pagamento degli interessi sui prestiti”. Tuttavia gli analisti di mercato ritengono che, a causa della natura chiusa del sistema finanziario cinese, la crisi non diventerà globale, a differenza di quanto successo nel 2008

La crisi di Evergrande