Crisi Evergrande, ore decisive per il futuro del colosso immobiliare

Con un debito superiore ai 300 miliardi di dollari, il secondo maggiore sviluppatore immobiliare della Cina rischia il fallimento. Fissata per giovedì la scadenza di un rimborso da 84 milioni. Si attende una mossa dal governo di Pechino, mentre gli investitori protestano sotto la sede a Shenzhen

Ore decisive per il futuro di Evergrande. Il secondo maggiore sviluppatore immobiliare cinese rischia il fallimento, e ha messo così in allarme i mercati finanziari di tutto il mondo. Con un debito accumulato superiore ai 300 miliardi di dollari, nel corso dell’anno ha perso l’80% del valore di Borsa. È fissata per giovedì 23 settembre la scadenza del rimborso di 84 milioni di dollari d’interesse da rimborsare.

Lo spettro 'Lehman Brothers' Il settore immobiliare rappresenta circa il 15% del Pil cinese. Se altre società del gruppo di Evergrande, che ha interessi in vari settori, finissero per essere coinvolte l'indebitamento crescerebbe ancora. Molti parlano di un 'momento Lehman Brothers' per l'economia asiatica, ricordando la crisi economica che divenne globale e che partì proprio dallo scoppio di una bolla immobiliare statunitense nel 2008. Fondata a metà anni Ottanta, conta più di 1300 progetti in 280 città della Cina, entrando anche nel settore delle auto elettriche e del calcio.