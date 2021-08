Aziende italiane, report Cerved: crollo ricavi, debiti sotto controllo

Analisi sui bilanci 2020 finora depositati da 227mila imprese. Quasi un'attività su 4 ha chiuso in perdita il primo anno della pandemia, le previsioni formulate dicono che i ricavi risaliranno del 6,5% nel 2021 e del 3,8% nel 2022

Green pass, parchi divertimento in crisi: le presenze crollano del 50%

Quasi un'azienda su 4 in perdita nel 2020

Scandagliando i bilanci depositati, Cerved ha fotografato l'impatto della crisi sui margini di profitto, che sono crollati. Quasi un'azienda italiana su quattro (il 22,7%) ha chiuso il 2020 in perdita, nel 2019 le imprese in rosso erano un po' meno di una ogni sei. A trainare la caduta sono state soprattutto le grandi aziende: la percentuale di quelle in perdita, tra le grandi, è cresciuta dal 16,1 %al 24,1%; tra le piccole è salita un po' meno, dal 16% al 22,7%.