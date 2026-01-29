La brusca battuta d’arresto registrata da Microsoft a Wall Street ha innescato un’ondata di nervosismo che ha rapidamente attraversato l’Atlantico. Gli indici europei, dopo una prima parte di giornata relativamente stabile, hanno virato verso il basso nella fase finale degli scambi: la Borsa di Londra ha chiuso in aumento dello 0,1%; quelle di Parigi e Amsterdam sulla parità, con Madrid e Milano in ribasso dello 0,1%. Discorso a parte per l'indice del listino tedesco: il Dax ha ceduto due punti percentuali, affossato dal crollo del 16% del colosso del software Sap dopo i suoi conti trimestrali. Questo scivolone arriva nonostante il continuo afflusso di capitali verso il settore dell’intelligenza artificiale, che finora aveva sostenuto il comparto tecnologico. Scattano le vendite anche sui Bitcoin, dove cala il prezzo registrato nelle ultime settimane innescando una spirale ribassista.

