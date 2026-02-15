In 10 anni perse 128 mila aziende artigiane, ma nel 2025 dati stabili

Introduzione

L’anno da poco concluso ha fatto registrare una sostanziale stabilità per quanto concerne l’ammontare delle imprese artigiane in Italia: a dirlo in una nota è la Cna - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa- secondo cui il 2025 è terminato con 1,23 milioni di attività registrate, confermando così un trend già in corso da qualche anno. La differenza tra iscrizioni e chiusure - e al netto delle cessazioni d'ufficio da parte delle Camere di commercio - parla di un saldo positivo di 187 unità, dunque essenzialmente stabile. Allargando però lo sguardo al lungo periodo, i dati si fanno sensibilmente più negativi.