Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Prezzo della benzina in aumento sulle autostrade italiane

Economia
©Ansa

Il Codacons, analizzando i dati del Mimit, segnala rincari diffusi su tutta la rete carburanti, con i picchi più alti nelle aree di servizio autostradali. Cresce la preoccupazione in vista degli spostamenti di Pasqua

ascolta articolo

Il pieno sulle autostrade italiane torna a farsi sentire. A incidere sono i nuovi aumenti dei carburanti. In diversi impianti della rete autostradale il gasolio ha già superato la soglia dei 2,5 euro al litro mentre la benzina ha superato i 2,3 euro. Secondo le elaborazioni del Codacons sui dati dell'Osservatorio carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'ultima ondata di rialzi si sta diffondendo lungo tutta la rete, con picchi particolarmente evidenti nelle aree di servizio autostradali.

I casi più significativi 

Un esempio arriva dalla A21 Torino-Piacenza dove il diesel viene servito a 2,519 euro al litro e la benzina a 2,389 euro. Sulla A4 Milano-Brescia il gasolio, invece, costa 2,464 euro al litro e la benzina 2,329 euro. Prezzi analoghi emergono anche su altre tratte. In otto impianti distribuiti tra a A1 Milano-Napoli, la A11-A12 Viareggio-Lucca, la A12 Genova-Sestri Levante, la A14 Bologna-Bari-Taranto e la stessa A21, il gasolio viene venduto a 2,449 euro al litro, mentre la benzina supera in diversi casi la soglia dei 2,3 euro.

Self service più conveniente, ma comunque caro

Anche passando al self service i prezzi restano elevati. I valori più alti rilevati dal Codacons si registrano sulla A5, con 2,133 euro al litro per il diesel, seguita dalla A14 con 2,109 euro, dalla A23 con 2,079 euro, e dalle A1 e A21, entrambe intorno ai 2,069 euro al litro.

Il nodo dei rialzi immediati e dei ribassi lenti 

Si tratta di picchi registrati in singoli impianti, non di medie nazionali. Tuttavia il trend è chiaro: i listini stanno risalendo con una rapidità che non si vedeva da tempo. Le associazioni dei consumatori sottolineano un fenomeno ben noto agli automobilisti: gli aumenti del petrolio si riflettono quasi subito sui prezzi alla pompa, mentre i ribassi arrivano con maggiore lentezza. Un meccanismo che alimenta malumori e preoccupazioni, soprattutto in vista di un possibile ulteriore incremento della domanda. Con l'avvicinarsi delle festività pasquali, infatti, è previsto un aumento degli spostamenti in auto e, di conseguenza, dei consumi di carburante lungo la rete autostradale.

Leggi anche

Prezzi benzina, gas e diesel: gli aumenti legati alla guerra in Iran

Economia: Ultime notizie

Energia, è vero che l'Italia ha gli stoccaggi di gas più alti in Ue?

Economia

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin prova a...

Borse asiatiche, i mercati rimbalzano. Prezzo del petrolio in rialzo

Economia

Oggi Tokyo guadagna oltre il 3% e Seul balza su dell'11%. Il prezzo del petrolio è segnalato in...

Guerra in Iran, da dove arriva il petrolio che l’Italia importa

Economia

Lo scoppio della guerra in Iran (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE), l’espansione del conflitto e...

Guerra in Iran, ecco le conseguenze sul settore agroalimentare

Economia

La minaccia di una penuria di cibo, già intravista durante la pandemia da Covid, era stata...

Inflazione, quali sono le città più care e più virtuose d’Italia?

Economia

Nel gennaio 2026 l’inflazione media nazionale si attesta all’1% ma il quadro può cambiare...

Economia: I più letti