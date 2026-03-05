Prezzo della benzina in aumento sulle autostrade italiane

Il Codacons, analizzando i dati del Mimit, segnala rincari diffusi su tutta la rete carburanti, con i picchi più alti nelle aree di servizio autostradali. Cresce la preoccupazione in vista degli spostamenti di Pasqua ascolta articolo

Il pieno sulle autostrade italiane torna a farsi sentire. A incidere sono i nuovi aumenti dei carburanti. In diversi impianti della rete autostradale il gasolio ha già superato la soglia dei 2,5 euro al litro mentre la benzina ha superato i 2,3 euro. Secondo le elaborazioni del Codacons sui dati dell'Osservatorio carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'ultima ondata di rialzi si sta diffondendo lungo tutta la rete, con picchi particolarmente evidenti nelle aree di servizio autostradali.

I casi più significativi Un esempio arriva dalla A21 Torino-Piacenza dove il diesel viene servito a 2,519 euro al litro e la benzina a 2,389 euro. Sulla A4 Milano-Brescia il gasolio, invece, costa 2,464 euro al litro e la benzina 2,329 euro. Prezzi analoghi emergono anche su altre tratte. In otto impianti distribuiti tra a A1 Milano-Napoli, la A11-A12 Viareggio-Lucca, la A12 Genova-Sestri Levante, la A14 Bologna-Bari-Taranto e la stessa A21, il gasolio viene venduto a 2,449 euro al litro, mentre la benzina supera in diversi casi la soglia dei 2,3 euro.

Self service più conveniente, ma comunque caro Anche passando al self service i prezzi restano elevati. I valori più alti rilevati dal Codacons si registrano sulla A5, con 2,133 euro al litro per il diesel, seguita dalla A14 con 2,109 euro, dalla A23 con 2,079 euro, e dalle A1 e A21, entrambe intorno ai 2,069 euro al litro.