Guerra Ucraina Russia, Europa con Zelensky: “Serve piano pace". LIVE

Guerra Ucraina Russia, leader europei con Zelensky: “Piano di pace come a Gaza”. LIVE
L'Europa si schiera con Zelensky in una telefonata dopo l'incontro con Trump definito 'teso' dai media americani. Al colloquio anche Macron, Rutte, von der Leyen e Costa. Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategicamente vitale nell'est del Paese, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno riferito al Washington Post due alti funzionari americani
Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategicamente vitale nell'est del Paese, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno riferito al Washington Post due alti funzionari americani. Putin ha tentato di conquistare il territorio per 11 anni ma è sempre stato respinto dalle forze ucraine, trincerate in un'area che ritengono essere un importante baluardo contro una rapida avanzata russa verso ovest, in direzione di Kiev. “Ora serve un piano di pace per l'Ucraina”, dice il cancelliere tedesco Merz e il premier britannico Starmer indica il modello dei 20 punti della proposta Usa per Gaza. L'Europa si schiera con Zelensky in una telefonata dopo l'incontro con Trump definito 'teso' dai media americani. Al colloquio anche Macron, Rutte, von der Leyen e Costa.
Media: "Drone russo sul Dnipropetrovsk, 10 feriti e incendi"
Dieci persone sono rimaste ferite in un attacco con un drone nella comunità Shakhtarska del distretto di Synelnyky, nella regione di Dnipropetrovsk in Ucraina. Lo ha riferito su Telegram il capo a interim dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko, come riportato da Ukrinform. "Una donna è in gravi condizioni. Gli appartamenti di tre alti edifici sono andati a fuoco", ha aggiunto. Secondo Haivanenko, anche un'abitazione privata nella comunità di Mezhyvska è stata colpita, mentre le infrastrutture sono state danneggiate nella comunità di Mykolaivska. Le truppe russe hanno sparato con l'artiglieria e utilizzato droni nella regione di Nikopol. Il capoluogo del distretto e la comunità di Pokrovska hanno subito danni. In quest'ultima, il tetto di un'abitazione privata ha preso fuoco.
Mosca, 45 droni ucraini abbattuti nella notte
Le difese aeree russe hanno abbattuto 45 droni ucraini in diverse regioni durante la notte: lo ha dichiarato, riporta la Tass, il Ministero della Difesa. "Le difese aeree - riferisce il ministero - hanno intercettato e distrutto 45 droni ucraini: 12 sulla regione di Samara, 11 sulla regione di Saratov, cinque sulla regione di Rostov, cinque sulla regione di Voronezh, tre sulla Repubblica di Crimea, due sulla regione di Bryansk, due sulla regione di Lipetsk, uno sulla regione di Volgograd, uno sulla regione di Orenburg, uno sulla regione di Ryazan, uno sulla regione di Tver e uno sulla regione di Tula".
Gli europei con Zelensky, "piano di pace come a Gaza"
"Ora l'Ucraina ha bisogno di un piano di pace". Le parole giunte da Berlino poche ore dopo l'incontro "teso" tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump segnano la risposta dell'Europa: un fronte che si ricompatta, rilanciando l'idea di un orizzonte politico accanto agli aiuti militari. A dettare la linea sono stati il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer, spintosi a evocare un programma "sulla falsariga" del piano in venti punti firmato dal presidente americano per Gaza. Una prospettiva che ha animato anche la prima telefonata tra Zelensky e i principali leader europei - tra cui la premier Giorgia Meloni, il segretario generale della Nato Mark Rutte e i vertici Ue, Ursula von der Leyen e Antonio Costa - dopo il faccia a faccia di Washington, nel tentativo di scongiurare il rischio di una pace imposta dall'alto. I partner europei "hanno accolto con favore la cooperazione transatlantica", ha sottolineato Merz anche a nome degli alleati, glissando sulle cronache dell'incontro di due ore e mezza tra Zelensky e Trump, durante il quale - nelle ricostruzioni di Axios - l'inquilino della Casa Bianca avrebbe espresso con tono "duro" un netto rifiuto alla fornitura dei Tomahawk a Kiev. "
Zelensky: "Trump non ha detto no ai Tomahawk, ma neanche sì"
"È positivo che il presidente Trump non abbia detto 'no', ma ad oggi non ha detto 'sì'" ai missili Tomahawk all'Ucraina. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista a Nbc che andrà in onda domani, provando a mostrare ottimismo nonostante il tycoon non abbia dato luce verde ai missili in occasione della sua visita a Washington. Secondo il leader di Kiev, un esercito ucraino equipaggiato con missili Tomahawk sarebbe una seria preoccupazione per Putin. "Penso che Putin abbia paura che gli Stati Uniti ci forniscano i Tomahawk. E credo che abbia davvero paura che li useremo", ha detto.
Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk
