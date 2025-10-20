Guerra Ucraina Russia, Trump a Zelensky: cedere il Donbass

Trump smentisce le indiscrezioni secondo le quali lui e Vladimir Putin non hanno parlato di Donetsk e ha ribadito il desiderio che Russia e Ucraina "si fermino". "Il 78% del territorio è già occupato dalla Russia. Potranno negoziare qualcosa più avanti". Il presidente Usa avrebbe intimato a Zelensky di cedere il Donbass “altrimenti sarai distrutto”, ma il presidente ucraino è contrario a concedere ai terroristi alcuna ricompensa e chiede passi decisivi da parte di Usa, Ue Paesi del G20 e del G7. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 40 dei 62 droni russi contro sette località: l'attacco ha causato almeno un morto e decine di feriti, in particolare nelle regioni di Kharkiv e Dnipropetrovsk.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: