Guerra Ucraina Russia, Trump a Zelensky: cedere il Donbass

Guerra Ucraina Russia, Trump a Zelensky: cedere Donbass "altrimenti sarai distrutto". LIVE
Il presidente ucraino è contrario a concedere ai terroristi alcuna ricompensa e chiede passi decisivi da parte di Usa, Ue Paesi del G20 e del G7. Trump ha ribadito il desiderio che Russia e Ucraina "si fermino". "Il 78% del territorio è già occupato dalla Russia. Potranno negoziare qualcosa più avanti"
Trump smentisce le indiscrezioni secondo le quali lui e Vladimir Putin non hanno parlato di Donetsk e ha ribadito il desiderio che Russia e Ucraina "si fermino". "Il 78% del territorio è già occupato dalla Russia. Potranno negoziare qualcosa più avanti". Il presidente Usa avrebbe intimato a Zelensky di cedere il Donbass “altrimenti sarai distrutto”, ma il presidente ucraino è contrario a concedere ai terroristi alcuna ricompensa e chiede passi decisivi da parte di Usa, Ue Paesi del G20 e del G7. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 40 dei 62 droni russi contro sette località: l'attacco ha causato almeno un morto e decine di feriti, in particolare nelle regioni di Kharkiv e Dnipropetrovsk.
Mosca, abbattuti 7 droni ucraini su Crimea e regioni interne
Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte sette droni ucraini sopra le regioni di Ulyanovsk, Lipetsk e Bryansk, oltre che sopra la Crimea. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca. "Nel corso della notte - si legge nel comunicato - le unità di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto sette droni ad ala fissa ucraini: tre sopra la Crimea, due nella regione di Bryansk e uno ciascuno nelle regioni di Lipetsk e Ulyanovsk".
Kiev, attacco russo contro miniera con 200 persone sottoterra
Il 19 ottobre la Russia ha lanciato un attacco su larga scala contro una miniera di carbone nell'oblast di Dnipropetrovsk, dove erano al lavoro sottoterra 192 dipendenti, secondo quanto riferito dalla società energetica ucraina Dtek. Lo scrive il Kyiv Independent. L'evacuazione dei minatori è ancora in corso, ha dichiarato la società sui social media. E' il quarto attacco contro le imprese carbonifere Dtek negli ultimi due mesi.
Russia, due morti e un ferito in attacco drone
Due civili sono morti e uno è rimasto ferito colpiti da un drone nella regione russa di Belgorod. "Due civili sono stati uccisi nel villaggio di Yasnye Zori quando un drone ha sganciato esplosivi su una fattoria", ha riferito il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, sul social network Telegram. Dall'inizio dell'offensiva, tre anni e mezzo fa, la Russia ha lanciato droni e missili quasi quotidianamente contro l'Ucraina, che risponde regolarmente colpendo il territorio russo, in particolare le infrastrutture energetiche. Venerdi', il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mostrando una rinnovata complicita' con il presidente russo Vladimir Putin, ha esortato Volodymyr Zelensky a cessare le ostilita', ignorando le richieste del leader ucraino di un maggiore supporto militare.
Trump: "Io e Putin non abbiamo parlato del Donetsk"
Donald Trump ha smentito le indiscrezioni del Washington Post secondo le quali lui e Vladimir Putin non hanno parlato di Donetsk e ha ribadito il desiderio che Russia e Ucraina "si fermino". "Il 78% del territorio è già occupato dalla Russia. Potranno negoziare qualcosa più avanti", ha detto ancora il presidente a proposito di Donetsk.