Guerra Ucraina Russia, Trump: presto intesa anche su tregua Kiev-Mosca

Il capo della Casa Bianca insiste sulla necessità di un accordo anche con Putin per far finire la guerra in Ucraina: "Penso che ci arriveremo", afferma. Telefonata tra Rubio e Lavrov per preparare il vertice di Budapest dove Trump incontrerà il leader russo
in evidenza
Gli approfondimenti:
