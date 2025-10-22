Ucraina, Mosca non vuole la tregua, sfuma vertice Trump-Putin. LIVE

Sfuma il vertice Trump-Putin a Budapest. I due presidenti "non si vedranno a breve", ha detto la Casa Bianca dopo che Lavrov ha chiuso alla tregua immediata. Salta per ora anche il faccia a faccia tra il ministro degli Esteri russo e Rubio, che era in programma domani. Rutte vedrà oggi il presidente Usa a Washington. Nella notte raid russi sull'Ucraina, con esplosioni segnalate anche a Kiev
Russia: abbattuti due droni ucraini nel distretto di Luzhsky
Le forze di difesa aerea russe sono entrate in azione nel distretto di Luzhsky, nella regione di Leningrado, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass. Il governatore regionale Alexander Drozdenko, in un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram, ha confermato che "nel distretto di Luzhsky e' attiva la difesa aerea" e che, in base alle informazioni preliminari, sono stati abbattuti due droni senza pilota.
Due morti negli attacchi russi di stanotte su Kiev
E' di almeno due morti il bilancio degli attacchi russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità ucraine. Un incendio è scoppiato all'ottavo e al nono piano di un grattacielo nel quartiere Dniprovskyi a seguito dell'attacco con un drone, spiega il capo dell'Amministrazione militare della capitale Tymur Tkachenko citato dai media locali. Danni sono stati segnalati anche nei quartieri Pechersky e Desnyansky.
Almeno 13 feriti nei raid russi di stanotte su Zaporizhzhia
- E' di almeno 13 feriti il bilancio dei raid russi che stanotte hanno colpito la città ucraina di Zaporizhzhia, secondo le autorità locali citate dai media di Kiev.
Guerra in Ucraina, ecco il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa: cosa prevede
Almeno 2 morti negli attacchi aerei russi su Kiev
Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato la morte di almeno due persone. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare di Kiev. "Il bilancio delle vittime nella capitale e' salito a due", ha dichiarato Tymur Tkachenko su Telegram, mentre altre autorità cittadine segnalavano una vasta offensiva di droni contro la città.
Svezia, oggi visita di Zelensky per export difesa
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà oggi in Svezia e i due paesi faranno un annuncio sulle "esportazioni di difesa", ha dichiarato stamattina il governo di Stoccolma in un comunicato. Zelensky e il premier svedese Ulf Kristersson si incontreranno nella città di Linkoping, sede del gruppo di difesa Saab produttore del caccia Gripen. "Dopo l'incontro, Kristersson e Zelensky terranno una conferenza stampa congiunta per fare un annuncio sulle esportazioni di difesa", ha dichiarato Stoccolma.