Ucraina, Mosca non vuole la tregua, sfuma vertice Trump-Putin. LIVE

Sfuma il vertice Trump-Putin a Budapest. I due presidenti "non si vedranno a breve", ha detto la Casa Bianca dopo che Lavrov ha chiuso alla tregua immediata. Salta per ora anche il faccia a faccia tra il ministro degli Esteri russo e Rubio, che era in programma domani. Rutte vedrà oggi il presidente Usa a Washington. Nella notte raid russi sull'Ucraina, con esplosioni segnalate anche a Kiev