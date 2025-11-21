Moody's promuove l'Italia: alza il rating a Baa2 con outlook stabile

Storica decisione dopo 23 anni. Le motivazioni: "Bene la stabilità e l'azione di governo, ci sono spazi per investimenti sostenuti". Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Siamo soddisfatti, è un'ulteriore conferma della ritrovata fiducia in questo governo e dunque nell'Italia". La promozione arriva dopo quelle di S&P in primavera e Fitch in ottobre
Con una decisione storica, Moody's promuove il rating sovrano dell'Italia dopo 23 anni, elevando il suo giudizio da Baa3, il livello più basso dell'investment grade, a Baa2. L'outlook del Paese passa da positivo a stabile. "Siamo soddisfatti della promozione di Moody's, la prima dopo 23 anni. Un'ulteriore conferma della ritrovata fiducia in questo governo e dunque nell'Italia", ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
Moody's: "Bene la stabilità e l'azione di governo"
Moody's ha così motivato il rialzo del rating italiano a Baa2: "Il miglioramento del rating riflette un percorso coerente di stabilità e decisioni politiche che migliorano l'efficacia di riforme economiche e di bilancio e degli investimenti attraverso il Pnrr". Moody's guarda inoltre "alla prospettiva di ulteriori azioni politiche a sostegno della crescita e del consolidamento fiscale oltre la scadenza del 2026" del Pnrr - si legge - attendendosi un debito in calo dal 2027 in poi. L'outlook stabile bilancia la possibilità di riforme che "potrebbero migliorare le prospettive di crescita dell'Italia", ma anche del fatto che "il calo del debito dipende da una crescita robusta e deficit primari crescenti".
Moody's "Ci sono spazi per investimenti sostenuti"
"Dal momento che si è creato spazio fiscale contenendo la spesa corrente e aumentando le entrate, giudichiamo probabili questi investimenti". A scriverlo è la stessa Moody's riferendosi alla previsione, nella bozza della Manovra, di investimenti pubblici che resteranno al di sopra del 3,5% del Pil nel periodo 2026-2028. Un livello sostenuto di investimenti pubblici "migliorerà il profilo di credito dell'Italia attraverso infrastrutture e competitività, e sosterrà la crescita economica".
Solida la domanda di Btp e titoli di debito
Fra le incertezze della crescita economica, resta solida la domanda di Btp e titoli del debito. Dopo le promozioni del rating da parte di S&P in primavera e Fitch in ottobre, stavolta è toccato a Moody's. Complici la stabilità politica, i rendimenti attraenti, una politica di bilancio prudente e la strategia retail del Mef fra Btp Italia, Btp Più e Btp Valore, le famiglie e imprese italiane ad agosto detenevano 442,4 miliardi di euro di debito pubblico, il 14,4% del totale ossia il doppio rispetto al minimo del 7,9% del 2021. Un aumento di domanda - si legge in uno studio del sindacato Fabi - in tandem con quello degli investitori esteri, saliti al 33,8% del totale dal 26,8% del 2022, che aiuta a compensare la diminuzione dei Btp in pancia a Bce-Bankitalia (dai 721 miliardi del 2022 ai 592,1 miliardi del 2025), mentre le banche sono pressoché stabili negli ultimi anni, a circa 620 miliardi.
