Si è dimesso Andriy Yermak, capo di gabinetto e consigliere Zelensky

Ucraina, si è dimesso Andriy Yermak, capo di gabinetto e stretto consigliere di Zelensky
La politica ucraina è stata scossa da un cambiamento ai vertici dell’amministrazione presidenziale. Zelensky ha comunicato le dimissioni del suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, avvenute dopo la perquisizione della sua abitazione da parte dell’agenzia anticorruzione. Un attacco di droni russi ha colpito la capitale ucraina nelle prime ore di oggi, uccidendo una persona e ferendone sette, hanno riferito le autorità di Kiev. Forti esplosioni sono state udite in città intorno a mezzanotte
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, ha lasciato l’incarico. La decisione arriva dopo che, nella mattinata di venerdì, l’abitazione di Yermak — figura influente e spesso discussa, considerata una delle più vicine al presidente — era stata oggetto di una perquisizione da parte degli investigatori dell’agenzia anticorruzione nazionale. Zelensky ha espresso riconoscenza per il contributo del suo collaboratore, spiegando di voler porre fine a illazioni e congetture circolate negli ultimi tempi.
Nel corso degli ultimi anni, un nucleo ristretto attorno al presidente ha accumulato un notevole peso politico, riducendo il margine d’azione di Parlamento e governo. Yermak, che prima di entrare in politica lavorava nella produzione televisiva, era arrivato a esercitare un’influenza paragonabile — se non superiore — a quella di molti ministri. Interveniva nell’iter legislativo, partecipava agli incontri con delegazioni straniere e seguiva da vicino le principali decisioni dell’esecutivo, tanto da essere considerato da alcuni come una sorta di vice presidente non ufficiale.
Un attacco di droni russi ha colpito la capitale ucraina nelle prime ore di oggi, uccidendo una persona e ferendone sette, hanno riferito le autorita' di Kiev. Forti esplosioni sono state udite in città intorno a mezzanotte e le forze di difesa aerea sono intervenute.
Ucraina: attacco droni su Kiev, un morto e diversi feriti
Ucraina, Merz: "Avrà bisogno di esercito forte dopo firma pace"
L'Ucraina avrà bisogno di un esercito forte anche se verrà firmato un accordo sulla risoluzione della crisi ucraina, ha dichiarato giovedì il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Verrà il giorno in cui verrà raggiunto un accordo di pace, ma l'Ucraina avrà comunque bisogno di forze armate forti", ha detto Merz, citato dalla rivista Stern. "Le garanzie di sicurezza più importanti sono un equipaggiamento costante e di qualità dell'esercito ucraino, ora e in futuro".
Crosetto: "Truppe europee non servono, priorità alla ricostruzione"
"Noi non pensiamo che servano truppe europee in Ucraina, pensiamo di dover costruire prima la condizione di sicurezza dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista all'emittente francese Lci.
"All'Ucraina servono aiuti economici, la ricostruzione di ospedali e scuole. Mandare soldati sul terreno sarebbe irrealistico: servirebbero 200-300 mila uomini, cosa impossibile - ha aggiunto - Se creiamo le condizioni per una pace sicura, non c'è bisogno di truppe sul terreno".