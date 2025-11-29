Si è dimesso Andriy Yermak, capo di gabinetto e consigliere Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, ha lasciato l’incarico. La decisione arriva dopo che, nella mattinata di venerdì, l’abitazione di Yermak — figura influente e spesso discussa, considerata una delle più vicine al presidente — era stata oggetto di una perquisizione da parte degli investigatori dell’agenzia anticorruzione nazionale. Zelensky ha espresso riconoscenza per il contributo del suo collaboratore, spiegando di voler porre fine a illazioni e congetture circolate negli ultimi tempi.

Nel corso degli ultimi anni, un nucleo ristretto attorno al presidente ha accumulato un notevole peso politico, riducendo il margine d’azione di Parlamento e governo. Yermak, che prima di entrare in politica lavorava nella produzione televisiva, era arrivato a esercitare un’influenza paragonabile — se non superiore — a quella di molti ministri. Interveniva nell’iter legislativo, partecipava agli incontri con delegazioni straniere e seguiva da vicino le principali decisioni dell’esecutivo, tanto da essere considerato da alcuni come una sorta di vice presidente non ufficiale.

Un attacco di droni russi ha colpito la capitale ucraina nelle prime ore di oggi, uccidendo una persona e ferendone sette, hanno riferito le autorita' di Kiev. Forti esplosioni sono state udite in città intorno a mezzanotte e le forze di difesa aerea sono intervenute.

