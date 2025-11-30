Ucraina, Umerov in Usa per negoziati. Nuovi attacchi russi vicino Kiev

Ucraina, Umerov in Usa per negoziati. Nuovi attacchi nella notte vicino Kiev. LIVE
Ci sarà anche il segretario di Stato americano Marco Rubio - con l'inviato speciale Witkoff e Kushner - ai colloqui con una delegazione ucraina oggi in Florida. I rappresentanti di Kiev saranno guidati da Umerov, il nuovo consigliere per la sicurezza di Volodymyr Zelensky dopo le dimissioni del capo negoziatore Yermak, accusato di corruzione. Nuovi attacchi russi vicino a Kiev: almeno un morto e 11 feriti
in evidenza
Sarà Rustem Umerov, ex ministro della Difesa ucraino e attuale segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, a guidare la delegazione ucraina che si è recata negli Stati Uniti per i negoziati sul piano di pace: oggi è in Florida per incontrare Witkoff e Kushner. Il suo compito, ha precisato Zelensky, è quello di "individuare rapidamente e in modo sostanziale le misure necessarie per porre fine alla guerra". Il capo di gabinetto, Andriy Yermak, ha lasciato l’incarico dopo che, nella mattinata di venerdì, dopo che la sua abitazione era stata oggetto di una perquisizione da parte degli investigatori dell’agenzia anticorruzione nazionale.
Nuovi attacchi russi nella notte vicino a Kiev: almeno un morto e 11 feriti.
Gli approfondimenti:
Ucraina: attacco con droni vicino Kiev, un morto e 11 feriti
Un morto e 11 feriti sono il bilancio di un attacco con droni russi nei pressi di Kiev. A darne notizia autorità regionali. L'attacco con droni russi si e' verificato a Vyshgorod, nella regione di Kiev. Via Telegram, il capo dell'amministrazione regionale Mykola Kalashnyk, racconta che "un altro attacco ostile con droni nella regione di Kiev. Le case della gente sono sotto attacco. Purtroppo, un palazzo ha preso fuoco a Vyshgorod a seguito dell'attacco" e "anche un'abitazione privata e' stata distrutta, e un incendio e' scoppiato nell'area di un'azienda". "Purtroppo una persona e' morta e 11 sono rimaste ferite. Tra queste, un bambino. Sei persone sono state ricoverate in ospedale. I soccorritori stanno evacuando i residenti del palazzo e l'incendio e' in fase di spegnimento", dice ancora, e "il numero dei feriti potrebbe aumentare".