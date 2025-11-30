Ucraina, Umerov in Usa per negoziati. Nuovi attacchi russi vicino Kiev

Un morto e 11 feriti sono il bilancio di un attacco con droni russi nei pressi di Kiev. A darne notizia autorità regionali. L'attacco con droni russi si e' verificato a Vyshgorod, nella regione di Kiev. Via Telegram, il capo dell'amministrazione regionale Mykola Kalashnyk, racconta che "un altro attacco ostile con droni nella regione di Kiev. Le case della gente sono sotto attacco. Purtroppo, un palazzo ha preso fuoco a Vyshgorod a seguito dell'attacco" e "anche un'abitazione privata e' stata distrutta, e un incendio e' scoppiato nell'area di un'azienda". "Purtroppo una persona e' morta e 11 sono rimaste ferite. Tra queste, un bambino. Sei persone sono state ricoverate in ospedale. I soccorritori stanno evacuando i residenti del palazzo e l'incendio e' in fase di spegnimento", dice ancora, e "il numero dei feriti potrebbe aumentare".