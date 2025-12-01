Guerra Ucraina Russia, colloqui Usa e Kiev a Miami. Rubio: "C'è ancora da fare". LIVE
I colloqui a Miami "sono stati produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare" ha detto il segretario di Stato americano mentre il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov li ha definiti "produttivi, un successo". Zelensky che ha ringraziato il team americano "per il tempo impiegato". E anche Trump vede 'buone chance' per un accordo di pace dopo i colloqui in Florida, definiti 'tosti ma molto costruttivi'. L'inviato americano Witkoff già oggi andrà a Mosca per incontrare Putin
Secondo il segretario di Stato americano Rubio, i colloqui a Miami "sono stati produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare". Il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov li ha definiti "produttivi, un successo". Zelensky che ha ringraziato il team americano "per il tempo impiegato" ha sottolineato l'importanza del fatto che "tutte le questioni affrontate durante gli incontri siano state discusse apertamente e con l'obiettivo di garantire la sovranità e gli interessi nazionali dell'Ucraina". E anche Trump vede 'buone chance' per un accordo di pace dopo i colloqui in Florida, definiti 'tosti ma molto costruttivi'. L'inviato americano Witkoff già oggi andrà a Mosca per incontrare Putin.
I russi intanto continuano a bombardare e avanzano sul terreno. Mosca stanzia la cifra record di quasi 170 miliardi di dollari per l'esercito e l'acquisto di armi, pari a quasi il 30% dell'intero bilancio del 2026.
Zelensky: "Bene colloqui di Miami, dialogo sia costruttivo"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza del dialogo costruttivo durante i negoziati tra le delegazioni ucraina e statunitense, svoltisi domenica in Florida, secondo quanto riporta Ukrinform che cita un messaggio del presidente sul suo account Telegram. "Oggi, a seguito del lavoro dei team negli Stati Uniti, il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov ha riferito sui principali parametri del dialogo, sui suoi punti salienti e su alcuni risultati preliminari", ha scritto Zelensky. Per il presidente ucraino, "è importante che i colloqui siano stati costruttivi e che tutte le questioni affrontate durante gli incontri siano state discusse apertamente e con l'obiettivo di garantire la sovranità e gli interessi nazionali dell'Ucraina".
Mosca: abbattuti 32 droni ucraini nella notte
Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 32 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. "Nella notte tra il 30 novembre e le 23:30 (ora locale) fino alle 7:00 del 1° dicembre, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 32 droni ucraini ad ala fissa: quattro droni sul territorio della regione di Belgorod, quattro droni sul territorio della regione di Bryansk, quattro droni sul territorio della regione di Krasnodar, quattro droni sul territorio della regione di Novgorod, quattro droni nella regione di Rostov, tre droni sulle acque del Mar d'Azov, tre droni nella regione di Leningrado, due droni nella regione di Voronezh, un drone nella regione di Volgograd, uno nella regione di Kursk, uno nella regione di Smolensk e uno nella regione di Tula", ha riferito il dipartimento militare.
Media: "Non c'è accordo su testo finale piano pace"
Durante i colloqui di ieri in Florida, Washington e Kiev non hanno raggiunto un accordo sul testo finale del piano di pace. Lo ha riferito l'agenzia RBC-Ucraina citando una fonte ben informata. "I colloqui non si concentrano piu' tanto sul quadro concordato a Ginevra, quanto sulle questioni problematiche che permangono. Non stiamo parlando del fatto che ora abbiamo una comprensione completa del testo finale, ma che si e' trattato di un ulteriore passo avanti", ha affermato l'interlocutore dell'agenzia RBC-Ucraina. "Il processo di ricerca di possibili soluzioni continua, ma questa e', ovviamente, una questione molto difficile", ha affermato la fonte. Secondo l'agenzia, la delegazione di Kiev ha anche cercato di spiegare perche' le autorita' ucraine non vogliono abbandonare la rotta verso la Nato. Come argomento, in particolare, e' stato citato il consolidamento di questa rotta nella Costituzione. Allo stesso tempo, la delegazione americana, come ha osservato la fonte, ha costantemente chiarito la necessita' di un compromesso.
Kiev: dal 2022 la Russia ha perso oltre 1 milione di soldati
Le perdite totali in combattimento delle forze russe nella guerra contro l'Ucraina dal 24 febbraio 2022 al 1° dicembre 2025 ammontano a circa 1.173.920 uomini, di cui 1.060 persi nell'ultimo giorno. Ukrinform riporta questo dato citando un post dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina su Facebook. Come riportato da Ukrinform, alle 22:00 del 30 novembre, si sono verificati 155 scontri tra le Forze Armate ucraine e gli invasori russi lungo la linea del fronte, di cui oltre un terzo nel settore di Pokrovsk.
Axios: colloqui incentrati su questioni territoriali
In Florida, le consultazioni tra Stati Uniti e Ucraina sono stati incentrati su questioni territoriali, con "Washington che vuole che Kiev ceda territorio". Lo riferisce il sito informativo Axios che cita fonti ufficiali ucraine, secondo cui i negoziati sono stati "difficili" e "tesi", ma allo stesso tempo presumibilmente produttivi. Come specificato da Axios, durante le consultazioni, "l'attenzione si è concentrata su dove sarebbe stato effettivamente il confine con la Russia, in conformita' con gli accordi di pace". Come osserva il portale, "gli Stati Uniti vogliono che l'Ucraina ceda territorio" per raggiungere un accordo. Secondo le fonti, la parte principale dell'incontro e' stata dedicata alla discussione di questioni relative al "controllo del territorio".
Dragone: Nato valuta attacco preventivo alla Russia
"La Nato sta valutando un attacco preventivo contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Forse dovremmo essere piu' aggressivi del nostro avversario". Lo ha dichiarato al Financial Times l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo del Comitato Militare della Nato. "Stiamo valutando di agire in modo piu' aggressivo e preventivo, piuttosto che reagire", ha affermato Dragone. Alcuni diplomatici, soprattutto provenienti dai paesi dell'Europa orientale, chiedono all'Alleanza di smettere di limitarsi a "reagire" e di contrattaccare. Secondo l'ammiraglio italiano, l'"attacco preventivo" puo' essere considerato un'"azione difensiva".
