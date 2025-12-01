Colloqui Usa e Kiev a Miami, Rubio: "C'è ancora da fare". LIVE

Durante i colloqui di ieri in Florida, Washington e Kiev non hanno raggiunto un accordo sul testo finale del piano di pace. Lo ha riferito l'agenzia RBC-Ucraina citando una fonte ben informata. "I colloqui non si concentrano piu' tanto sul quadro concordato a Ginevra, quanto sulle questioni problematiche che permangono. Non stiamo parlando del fatto che ora abbiamo una comprensione completa del testo finale, ma che si e' trattato di un ulteriore passo avanti", ha affermato l'interlocutore dell'agenzia RBC-Ucraina. "Il processo di ricerca di possibili soluzioni continua, ma questa e', ovviamente, una questione molto difficile", ha affermato la fonte. Secondo l'agenzia, la delegazione di Kiev ha anche cercato di spiegare perche' le autorita' ucraine non vogliono abbandonare la rotta verso la Nato. Come argomento, in particolare, e' stato citato il consolidamento di questa rotta nella Costituzione. Allo stesso tempo, la delegazione americana, come ha osservato la fonte, ha costantemente chiarito la necessita' di un compromesso.