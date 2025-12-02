Alta tensione tra Nato e Russia, Putin: "Continuare a combattere" LIVE

Guerra Ucraina, tensione tra Nato e Russia. Putin: "Continuiamo a combattere". LIVE
Mosca reagisce dopo le parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, che ha rivelato come l'Alleanza stia valutando di essere "più aggressiva" nella risposta alla guerra ibrida: "Sono dichiarazioni irresponsabili, dimostrano la volontà di escalation". Si continua a trattare per l'Ucraina. Macron e Zelensky all'Eliseo. Meloni: "Convergenza Usa-Ue importante per la pace". Il presidente ucraino: 'Il nodo sono i territori". Il Cremlino: "Conquistate Pokrovsk e Volchansk". Witkoff a Mosca dallo zar
Tensione alle stelle Nato-Russia. In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone rivela che l'Alleanza sta valutando di essere "più aggressiva" nella risposta alla guerra ibrida, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo dei russi. Il presidente del comitato militare osserva che anche "un attacco preventivo" potrebbe essere considerato "un'azione difensiva", ma "è molto lontano dal nostro modo di pensare". Ira di Mosca: "Dichiarazioni irresponsabili, dimostrano la volontà di escalation". Si continua a trattare per l'Ucraina. Macron e Zelensky all'Eliseo sentono i leader Ue. Meloni: "Convergenza Usa-Ue importante per la pace". Il presidente ucraino avverte: "Il nodo sono i territori, Mosca non può essere ricompensata". Il Cremlino: "Conquistate Pokrovsk e Volchansk". Pugno duro di Putin: "Prepararsi per continuare a combattere". Witkoff a Mosca dallo zar.
Cavo Dragone: "Nato valuta attacco ibrido preventivo a Russia". Mosca: "Irresponsabile"
"Essere più aggressivi rispetto alla nostra controparte potrebbe essere un'opzione", ma le questioni sono "il quadro giuridico, il quadro giurisdizionale, chi lo farà?", ha sottolineato l'ammiraglio che presiede il comitato militare dell'Alleanza atlantica in un’intervista al FT. I membri Nato avevano "molti più limiti della nostra controparte". Ira di Mosca: "Vogliono escalation". Tajani: "Attacchi ibridi? Tema importante per Nato"
Partito aereo con a bordo Witkoff diretto verso Mosca
Un aereo che presumibilmente trasportava l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha lasciato lo spazio aereo statunitense e ha puntato verso la Russia. Lo ha riferito alla TASS una fonte del controllo del traffico aereo. "L'aereo ha appena lasciato lo spazio aereo statunitense, ha puntato verso l'Europa e poi verso la Russia", ha dichiarato l'interlocutore dell'agenzia. Ha osservato che l'aereo è partito da un aeroporto in Florida intorno all'1:00 ora locale. Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi l'inviato speciale del leader statunitense, Steve Witkoff. Il tema chiave è la risoluzione della crisi ucraina, comprese le proposte statunitensi in materia. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato ai giornalisti che l'incontro di Putin con Witkoff è previsto per il pomeriggio di oggi. I primi momenti della conversazione saranno aperti ai media.
Ucraina, soldati in lacrime al fronte e disfatte: i video deepfake della propaganda russa
Che Pokrovsk sia diventato il centro della battaglia tra Russia e Ucraina è risaputo. Da questa piccola città del Donetsk orientale (circa 7mila gli abitanti) partono gli snodi ferroviari e stradali che collegano questa parte del territorio ucraino con il resto del Paese. Qualche settimana fa si diceva che la conquista di Mosca era praticamente data per scontata, ma la capitolazione delle forze di Kiev non c’è ancora stata. Almeno nella realtà, perché la macchina della propaganda mostra già la vittoria. Lo fa proprio visivamente: sui social russi circolano da tempo decine e decine di filmati con la resa dei soldati ucraini. Una disfatta totale, che però non è reale: sono immagini realizzate con l’intelligenza artificiale.
