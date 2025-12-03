Guerra Ucraina, Rubio: "Progressi nei colloqui con la Russia". LIVE

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina, segretario di Stato Usa Rubio: "Progressi in colloqui con la Russia". LIVE

live Mondo
©Getty

Ieri al Cremlino colloqui fiume tra il presidente russo,  l'inviato speciale Usa  Witkoff e il genero di Trump Kushner. I due esponenti dell'amministrazione americana oggi dovrebbero incontrare Zelensky a Bruxelles. La Bce gela Von der Leyen sugli asset di Mosca. Intesa invece tra Consiglio e Parlamento europei sul regolamento per eliminare le importazioni di gas russo: stop graduale dalla fine del 2026, totale dall'autunno 2027. Putin sfida l'Europa: "Se vuole la guerra noi siamo pronti"

in evidenza

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati compiuti "alcuni progressi" nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra con l'Ucraina. "Quello che abbiamo cercato di fare, è capire con cosa potrebbero convivere gli ucraini che dia loro garanzie di sicurezza per il futuro", ha detto Rubio al conduttore in un'intervista a Fox News. Ieri al Cremlino colloqui fiume tra il presidente russo,  l'inviato speciale Usa  Witkoff e il genero di Trump Kushner. I due esponenti dell'amministrazione americana oggi dovrebbero incontrare Zelensky a Bruxelles. La Bce gela Von der Leyen sugli asset di Mosca. Intesa invece tra Consiglio e Parlamento europei sul regolamento per eliminare le importazioni di gas russo: stop graduale dalla fine del 2026, totale dall'autunno 2027. Putin sfida l'Europa: "Se vuole la guerra noi siamo pronti"

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Intesa in Ue sul divieto graduale di import di gas russo

Intesa nel trilogo tra il Consiglio Ue e il Parlamento europeo sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo. Il regolamento introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni di gas naturale liquefatto (gnl) e di gas tramite gasdotti dalla Russia, con un divieto totale rispettivamente dalla fine del 2026 e dall'autunno 2027. L'intesa dovrà essere ratificata dai 27 e dalla Plenaria. "Finalmente, e per sempre, stiamo chiudendo il rubinetto del gas russo. Non torneremo mai più alla nostra pericolosa dipendenza dalla Russia", ha sottolineato il commissario Dan Jorgensen. 

Rubio: "Progressi in colloqui con Russia su Ucraina"

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati compiuti "alcuni progressi" nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra con l'Ucraina. "Quello che abbiamo cercato di fare, e credo che abbiamo fatto qualche progresso, è capire con cosa potrebbero convivere gli ucraini che dia loro garanzie di sicurezza per il futuro", ha detto Rubio al conduttore in un'intervista a Fox News, aggiungendo che gli Stati Uniti sperano che il compromesso "permetta" agli ucraini "non solo di ricostruire la loro economia, ma di prosperare come Paese". 

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, Rubio: "Progressi nei colloqui con la Russia". LIVE

live Mondo

Ieri al Cremlino colloqui fiume tra il presidente russo,  l'inviato speciale Usa ...

Trump: guerra Ucraina un disastro. Cremlino: ok solo a parte piano Usa

Mondo

Si sono conclusi i colloqui, durati oltre 5 ore, tra gli inviati di Trump e Putin al Cremlino....

Trump a Netanyahu: "Smilitarizzare la Striscia di Gaza"

Mondo

Il presidente degli Stati Uniti ha telefonato al premier israeliano. "I due leader hanno...

Presunta frode sui fondi Ue, fermata ex ministra Mogherini

Mondo

Mogherini e Sannino sono indagati per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto di...

Papa Leone: "Hezbollah lasci le armi, l'Italia può mediare su Ucraina"

Mondo

Lo ha detto il Pontefice parlando con i giornalisti, al rientro dal suo viaggio in Libano, dove...

Mondo: I più letti