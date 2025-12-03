Guerra Ucraina, Rubio: "Progressi nei colloqui con la Russia". LIVE

Guerra Ucraina, segretario di Stato Usa Rubio: "Progressi in colloqui con la Russia". LIVE
Ieri al Cremlino colloqui fiume tra il presidente russo, l'inviato speciale Usa Witkoff e il genero di Trump Kushner. I due esponenti dell'amministrazione americana oggi dovrebbero incontrare Zelensky a Bruxelles. La Bce gela Von der Leyen sugli asset di Mosca. Intesa invece tra Consiglio e Parlamento europei sul regolamento per eliminare le importazioni di gas russo: stop graduale dalla fine del 2026, totale dall'autunno 2027. Putin sfida l'Europa: "Se vuole la guerra noi siamo pronti"
in evidenza
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati compiuti "alcuni progressi" nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra con l'Ucraina. "Quello che abbiamo cercato di fare, è capire con cosa potrebbero convivere gli ucraini che dia loro garanzie di sicurezza per il futuro", ha detto Rubio al conduttore in un'intervista a Fox News. Ieri al Cremlino colloqui fiume tra il presidente russo, l'inviato speciale Usa Witkoff e il genero di Trump Kushner. I due esponenti dell'amministrazione americana oggi dovrebbero incontrare Zelensky a Bruxelles. La Bce gela Von der Leyen sugli asset di Mosca. Intesa invece tra Consiglio e Parlamento europei sul regolamento per eliminare le importazioni di gas russo: stop graduale dalla fine del 2026, totale dall'autunno 2027. Putin sfida l'Europa: "Se vuole la guerra noi siamo pronti"
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano segreto Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Intesa in Ue sul divieto graduale di import di gas russo
Intesa nel trilogo tra il Consiglio Ue e il Parlamento europeo sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo. Il regolamento introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni di gas naturale liquefatto (gnl) e di gas tramite gasdotti dalla Russia, con un divieto totale rispettivamente dalla fine del 2026 e dall'autunno 2027. L'intesa dovrà essere ratificata dai 27 e dalla Plenaria. "Finalmente, e per sempre, stiamo chiudendo il rubinetto del gas russo. Non torneremo mai più alla nostra pericolosa dipendenza dalla Russia", ha sottolineato il commissario Dan Jorgensen.
Rubio: "Progressi in colloqui con Russia su Ucraina"
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati compiuti "alcuni progressi" nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra con l'Ucraina. "Quello che abbiamo cercato di fare, e credo che abbiamo fatto qualche progresso, è capire con cosa potrebbero convivere gli ucraini che dia loro garanzie di sicurezza per il futuro", ha detto Rubio al conduttore in un'intervista a Fox News, aggiungendo che gli Stati Uniti sperano che il compromesso "permetta" agli ucraini "non solo di ricostruire la loro economia, ma di prosperare come Paese".