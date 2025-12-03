Guerra Ucraina, Rubio: "Progressi nei colloqui con la Russia". LIVE

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati compiuti "alcuni progressi" nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra con l'Ucraina. "Quello che abbiamo cercato di fare, è capire con cosa potrebbero convivere gli ucraini che dia loro garanzie di sicurezza per il futuro", ha detto Rubio al conduttore in un'intervista a Fox News. Ieri al Cremlino colloqui fiume tra il presidente russo, l'inviato speciale Usa Witkoff e il genero di Trump Kushner. I due esponenti dell'amministrazione americana oggi dovrebbero incontrare Zelensky a Bruxelles. La Bce gela Von der Leyen sugli asset di Mosca. Intesa invece tra Consiglio e Parlamento europei sul regolamento per eliminare le importazioni di gas russo: stop graduale dalla fine del 2026, totale dall'autunno 2027. Putin sfida l'Europa: "Se vuole la guerra noi siamo pronti"

