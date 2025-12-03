"E' una fase in cui bisogna misurare molto bene le parole" evitando "quello che può far surriscaldare gli animi. L'ammiraglio Cavo Dragone stava parlando di cybersicurezza. Io circoscriverei le sue parole all'ambito di cui stava parlando. Io l'ho letta così: la Nato è un'organizzazione difensiva, oltre a difenderci dobbiamo fare anche meglio prevenzione. Attenzione anche a come si leggono parole che bisogna anche essere molto attenti a pronunciare". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni interpellata in un punto stampa alla fine della missione in Bahrein.
