Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Cavo Dragone, Meloni: "Misurare le parole, ma le sue si riferivano a cybersecurity"

Politica

"E' una fase in cui bisogna misurare molto bene le parole" evitando "quello che può far surriscaldare gli animi. L'ammiraglio Cavo Dragone stava parlando di cybersicurezza. Io circoscriverei le sue parole all'ambito di cui stava parlando. Io l'ho letta così: la Nato è un'organizzazione difensiva, oltre a difenderci dobbiamo fare anche meglio prevenzione. Attenzione anche a come si leggono parole che bisogna anche essere molto attenti a pronunciare". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni interpellata in un punto stampa alla fine della missione in Bahrein. 

TAG:

Prossimi Video

Ex Ilva, a Taranto blocchi stradali e presidi attorno al siderurgico

Cronaca

Ponte Stretto, Salvini: a lavoro su rilievi Corte Conti

Politica

Ponte Stretto, Bonelli a Salvini: non vi fermerete? Nemmeno noi

Politica

Ex Ilva, Urso: nessun piano chiusura, anzi il contrario

Politica

Ue, addio definitivo al gas e al petrolio russo. I dati con Alessandro Marenzi

Mondo

Droga a Milano Rogoredo, reportage nel bosco dei dannati

Cronaca