Ucraina, Trump: "Putin vuole fine guerra". Oggi Umerov a Miami. LIVE

Ucraina, Trump: "Putin vuole fine guerra". Oggi a Miami capo negoziatore ucraino Umerov
Una delegazione ucraina è attesa in Florida per riprendere le trattative dopo l'incontro fra gli inviati americani e il presidente russo. Mosca ha definito inaccettabili alcune proposte americane, ma Trump parla di colloquio positivo. L'allarme di Rutte: "La Russia sempre più sconsiderata con la Nato". Bruxelles blocca il gas russo. Meloni sulle armi a Kiev chiarisce: "Il decreto si farà entro l'anno"
in evidenza
Funzionari dell'amministrazione americana incontreranno nelle prossime ore a Miami il capo dei negoziatori ucraini Rustem Umerov. Sui nodi chiave della trattativa, territori, garanzie di sicurezza e rapporti Nato-Kiev, Mosca è sembrata arretrare poco o nulla, e gli Stati Uniti sono stati costretti a prenderne atto. In questo stallo è saltato l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Steve Witkoff, forse proprio su pressioni russe.
E così il mediatore ucraino Rustem Umerov ha avviato consultazioni con i partner europei e della Nato a Bruxelles, iniziando a programmare una nuova missione a Washington. In una dinamica che continua a favorire le forze di occupazione.
Ma Donald Trump, dopo essere stato informato dai suoi inviati Witkoff e Jared Kushner, sostiene che la loro impressione è che Vladimir Putin "vorrebbe mettere fine alla guerra".
L'Ue intanto ha risposto alle minacce dello zar bloccando del tutto il gas russo, ma resta lo scoglio Orban. Anche la Nato si prepara al no deal: “Mosca sempre più sconsiderata, avanti con armi e sanzioni”. Proprio sugli aiuti militari a Kiev, Meloni ha avvisato che il decreto si farà entro fine anno.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano segreto Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Mosca, 76 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe
Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto stanotte 76 droni ucraini sulle regioni russe. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.
Ucraina, Trump: "Incontro molto positivo con Putin"
Donald Trump ha parlato di incontro "molto positivo" tra la delegazione americana e quella russa con il presidente Vladimir Putin, ma si e' mostrato meno ottimista su una soluzione positiva a breve termine. "Il presidente Putin - ha detto - ha avuto un incontro molto positivo con Jared Kushner e Steve Witkoff. Cosa uscirà da quell'incontro? Non posso dirlo, perché per ballare il tango servono due". "Con l'Ucraina - ha aggiunto - penso che abbiamo definito qualcosa abbastanza bene. Molto soddisfacente, considerando la situazione. Ma la parte triste è che, se ci fosse stato il nostro presidente, la guerra non sarebbe mai avvenuta. Non sarebbe successo niente".