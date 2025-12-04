Ucraina, Trump: "Putin vuole fine guerra". Oggi Umerov a Miami. LIVE

Funzionari dell'amministrazione americana incontreranno nelle prossime ore a Miami il capo dei negoziatori ucraini Rustem Umerov. Sui nodi chiave della trattativa, territori, garanzie di sicurezza e rapporti Nato-Kiev, Mosca è sembrata arretrare poco o nulla, e gli Stati Uniti sono stati costretti a prenderne atto. In questo stallo è saltato l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Steve Witkoff, forse proprio su pressioni russe.

E così il mediatore ucraino Rustem Umerov ha avviato consultazioni con i partner europei e della Nato a Bruxelles, iniziando a programmare una nuova missione a Washington. In una dinamica che continua a favorire le forze di occupazione.

Ma Donald Trump, dopo essere stato informato dai suoi inviati Witkoff e Jared Kushner, sostiene che la loro impressione è che Vladimir Putin "vorrebbe mettere fine alla guerra".

L'Ue intanto ha risposto alle minacce dello zar bloccando del tutto il gas russo, ma resta lo scoglio Orban. Anche la Nato si prepara al no deal: “Mosca sempre più sconsiderata, avanti con armi e sanzioni”. Proprio sugli aiuti militari a Kiev, Meloni ha avvisato che il decreto si farà entro fine anno.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: