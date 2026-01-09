Meloni: "Penso sia arrivato momento che l'Europa parli con la Russia"

"Salvini ha fatto una riflessione sui rapporti" della Russia "con l'Italia, come Macron l'ha fatto sull'Europa. In questo caso penso che Macron abbia ragione, credo che sia il momento in cui anche l'Ue parli con la Russia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza di fine anno
