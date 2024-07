Elezioni Regno Unito 2024, seggi aperti. DIRETTA

Per la prima volta in un'elezione generale del Regno Unito, gli elettori in Inghilterra, Scozia e Galles dovranno esibire un documento d'identità con foto ai seggi elettorali per poter votare di persona. L'Irlanda del Nord ha introdotto il documento d'identità per gli elettori nel 2002. Sono ritenuti validi il passaporto o una patente di guida. I passaporti possono essere del Regno Unito, dell'UE o del Commonwealth, le patenti di guida del Regno Unito e dell'Ue. Sono accettati anche documenti dalla Norvegia, dall'Islanda e dal Liechtenstein, così come le patenti di guida dell'Isola di Man o di una qualsiasi delle Isole del Canale. Ci sono anche ben 18 altri tipi di documenti che possono essere utilizzati, come ricorda il The Guardian, tra cui il pass di viaggio agevolato per anziani e disabili. Il documento d'identità studentesco non è invece accettato.