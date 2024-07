Chi è Victoria, moglie di Keir Starmer e nuova First Lady in Uk

Di Victoria Starmer, nuova First Lady del Regno Unito, non si sa granché, al punto che gli amici amano sottolinearne l'autentica ossessione per la riservatezza, che fa persino dubitare del suo anno di nascita (non è ben chiaro sesia nata nel 1973 o 1974). La moglie del nuovo premier Keir Starmer, insomma, non ama né apparire né stare sotto i riflettori, ai quali tuttavia dovrà fare l'abitudine. Di famiglia abbiente, il padre contabile di origine ebraico-polacca, Victoria Starmer ha frequentato una scuola femminile privata fino al conseguimento del titolo di avvocato. Poche, come detto, le sue apparizioni pubbliche, tra le quali la presenza nel palco reale di Wimbledon il giorno delle dimissioni di Boris Johnson da primo ministro. Attualmente occupata nel team legale dell'Nhs, il sistema sanitario nazionale, quando conobbe il marito Keir lavorava come avvocato. Tra le sue passioni sicuramente uno storico pub londinese, The Pineapple a Kentish Town, dove ama trascorrere il tempo libero con il marito e i due figli adolescenti. Sempre in un pub, dicono, conobbe il nuovo premier britannico.