Uk, entrano in circolazione le banconote con l'effige di Re Carlo

Le prime banconote con l'effige di re Carlo III entrano da oggi ufficialmente in circolazione nel Regno Unito, come ha annunciato la Bank of England, anche se servirà un po' di tempo per vederle nei portafogli

Perchè sulle banconote inglesi ci sono la Regina Elisabetta, Winston Churchill, Jane Austen, Jmw Turner e Alan Turing?

La Regina Elisabetta II è stata un simbolo di stabilità e continuità per il Regno Unito, regnando per oltre 70 anni e la sua immagine sulla banconota è un riconoscimento del suo lungo servizio e della sua importanza nella storia britannica. Winston Churchill è celebrato per la sua leadership durante la Seconda Guerra Mondiale, quando ha guidato il Regno Unito attraverso uno dei periodi più difficili della sua storia con i suoi discorsi motivazionali e la sua capacità di unire e ispirare la nazione, grazie a romanzi, come Orgoglio e pregiudizio e Ragione e sentimento. La sua presenza sulle banconote è anche un riconoscimento del contributo delle donne alla cultura e alla società britannica. Infine J.M.W. Turner è stato un pittore innovativo, noto per i suoi paesaggi e per l'uso rivoluzionario della luce e del colore e la sua arte ha avuto un'influenza duratura non solo nel Regno Unito, ma anche nel mondo intero mentre Alan Turing è conosciuto come il padre dell'informatica moderna e ha svolto un ruolo cruciale nella decrittazione dei codici tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, contribuendo significativamente allo sforzo bellico alleato.