Re Carlo III, svelato il primo ritratto ufficiale dopo l'incoronazione

L'opera misura 2,6 metri di altezza e 2 metri di larghezza ed era stata commissionata nel 2020 per celebrare i 50 anni di Carlo come membro della Drapers' Company, una delle storiche corporazioni di Londra. E' stata svelata ieri a Buckingham Palace. Il dipinto è stato realizzato dal ritrattista britannico Jonathan Yeo e sarà esposto alla Draper’s Hall di Londra

Nel corso dell'evento a Palazzo l'artista ha sottolineato il privilegio nel realizzare l'opera che misura 2,6 metri di altezza e 2 metri di larghezza, commissionata nel 2020 per celebrare i 50 anni di Carlo come membro della Drapers' Company, una delle storiche corporazioni di Londra. "Quando ho iniziato questo progetto, Sua Maestà era ancora Sua Altezza Reale il principe di Galles e, proprio come la farfalla che ho dipinto sulle sue spalle, questo ritratto si è evoluto man mano che il ruolo del soggetto nella nostra vita pubblica si è trasformato", ha riferito Yeo. Lo stesso artista in passato ha ritratto altri leader politici e personaggi famosi, come David Cameron e Tony Blair, Idris Elba e Cara Delevingne.