Ancora sotto torchio per il Partygate, il leader dei conservatori non ha retto l'ennesimo caso mediatico che lo ha colpito. Tutto nasce dall'inchiesta con cui il The Sun ha accusato Chris Pincher, fedelissimo di Johnson, di aver palpeggiato due uomini in un club. Si è scoperto che un episodio simile gli era già stato attribuito nel 2019. Johnson ne era a conoscenza