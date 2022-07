4/10 ©IPA/Fotogramma

Poi c’è l’appena nominato Cancelliere dello Scacchiere Nadhim Zahawi, che come Johnson non è nato in Gran Bretagna. Zahawi, che è stato il ministro per le vaccinazioni anti-Covid, ha difeso a spada tratta Johnson per lo scandalo del partygate ma questa mattina, quando erano già oltre 50 i ministri e collaboratori dimissionari, ha anche lui esortato il premier a fare un passo indietro

Boris Johnson: “Mi dimetto, ma non volevo farlo. Deve esserci un nuovo leader Tory”