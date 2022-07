Boris Johnson, ancora dimissioni nel governo ma il premier non cede

Lo scandalo Pincher porta all’addio anche del ministro per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, e della Segretaria dello Scacchiere al Tesoro, Helen Whately. Ieri sera il numero uno di Downing Street ha ribadito di non aver alcuna intenzione di "lasciare il Paese alla mercé delle questioni enormemente importanti" che deve affrontare ascolta articolo Condividi

Continua ad allungarsi la lista di ministri che lasciano il governo britannico di Boris Johnson dopo il terremoto scatenato dallo scandalo Pincher. Questa mattina è stato il turno del responsabile del dicastero per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, e della Segretaria dello Scacchiere al Tesoro, Helen Whately (responsabile per la crescita e la produttività). Ma il premier non molla, e continua a respingere in modo deciso l'ipotesi delle sue dimissioni.

Nuove dimissioni leggi anche Uk, dimissioni nel governo per caso Pincher. Johnson: "Andiamo avanti" Secondo Lewis l'esecutivo è ormai “oltre il punto di non ritorno. Non posso sacrificare la mia integrità personale per difendere le cose come stanno adesso”, e “il partito conservatore al potere e il Paese “meritano di meglio". Whately, nella sua lettera di dimissioni a Johnson, ricorda di aver sostenuto il premier negli ultimi mesi, chiedendogli di rimanere in carica ma “non si può chiedere scusa e rimanere in eterno”.

Cosa potrebbe succedere leggi anche Uk, il governo di Boris Johnson a rischio fra scandali e dimissioni Una situazione che ieri sera ha portato una mezza dozzina di ministri fra i più vicini al premier a Downing Street, per cercare di convincerlo a dimettersi spontaneamente. Uno scenario che Johnson ha respinto, ribadendo di non avere alcuna intenzione di "lasciare il Paese alla mercé delle questioni enormemente importanti" che deve affrontare. Se nulla cambierà nelle prossime ore, l'unica alternativa sarà a questo punto quella di uno scontro interno al partito, segnata da una modifica dello statuto ad hoc per poter ripetere a stretto giro il voto sulla sfiducia alla leadership Tory di Johnson dopo appena un mese da quello superato per il rotto della cuffia a inizio giugno, e non dopo un anno come prescriverebbero le regole attuali. Salvo non ipotizzare l'avvitamento della crisi fino alla prospettiva - devastante al momento per il partito di governo - di elezioni anticipate che a parole tutti giurano di non volere.