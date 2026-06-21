Il "re del Nord" è pronto a prendersi la scena politica britannica. Andy Burnham, 56 anni ed ex sindaco della Great Manchester, è un nuovo parlamentare laburista a Westminster grazie alla vittoria nelle suppletive di Makerfield, dove ha battuto in modo netto tutti gli altri concorrenti, in primis quello del partito di Reform Uk di Farage. Burnham, fin dalla prima dichiarazione dopo il trionfo alle urne, ha affermato che "la politica britannica non funziona e il Paese non è dove dovrebbe essere", parlando di "una svolta" e allo stesso tempo di "un'ultima chance per un cambiamento" del suo partito prima che sia troppo tardi. Il riferimento temporale è il 2029, quando sono previste le nuove elezioni generali: la speranza del partito laburista è che Burnham aiuti a ribaltare i sondaggi, che ad oggi vedono i laburisti indietro rispetto al partito di Farage.

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Andy Burnham - ©Ansa