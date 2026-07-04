In Uk non volevano più Starmer. E Burnham? Il sondaggio

La maggior parte dei britannici ritiene che abbia governato male: il 29% definisce la sua esperienza a Downing Street “terribile” e un ulteriore 21% la giudica “scarsa”, mentre soltanto il 13% ritiene che abbia svolto un buon lavoro. Ora gli elettori britannici sembrano divisi non tanto sulla figura di Burnham, quanto sul modo in cui potrebbe giungere a Downing Street