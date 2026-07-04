In Uk non volevano più Starmer. E Burnham? Il sondaggio

La maggior parte dei britannici ritiene che abbia governato male: il 29% definisce la sua esperienza a Downing Street “terribile” e un ulteriore 21% la giudica “scarsa”, mentre soltanto il 13% ritiene che abbia svolto un buon lavoro. Ora gli elettori britannici sembrano divisi non tanto sulla figura di Burnham, quanto sul modo in cui potrebbe giungere a Downing Street
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi