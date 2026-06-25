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Burnham verso Downing Street: cosa aspettarsi per il Regno Unito

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Se tutto dovesse andare liscio, l’ex sindaco di Manchester potrebbe diventare premier tra poche settimane, ma mettendo da parte le incognite della successione e dei tempi, la domanda è in quale direzione andrebbe la sua leadership. Continuità o rottura con il collega di partito e primo ministro uscente Keir Starmer? E su quali dossier potrebbe puntare il favorito alla successione? Vediamo punto per punto: dall'immigrazione alle tasse

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