Starmer il sobrio e Burnham l'empatico: due stili per un solo Labour

I due leader ppartengono allo stesso partito ma incarnano due modi opposti di fare politica. L'ex premier ha puntato su affidabilità istituzionale e rigore. Il suo avversario ha invece costruito il proprio consenso sul radicamento territoriale e su una comunicazione empatica e diretta. Dalla pandemia ai social, emergono due linguaggi diversi. Il futuro del partito potrebbe dipendere dalla loro sintesi