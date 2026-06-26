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Starmer il sobrio e Burnham l'empatico: due stili per un solo Labour

Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo
Da sinistra, Keir Starmer e Andy Burnham - Ansa

I due leader ppartengono allo stesso partito ma incarnano due modi opposti di fare politica. L'ex premier ha puntato su affidabilità istituzionale e rigore. Il suo avversario ha invece costruito il proprio consenso sul radicamento territoriale e su una comunicazione empatica e diretta. Dalla pandemia ai social, emergono due linguaggi diversi. Il futuro del partito potrebbe dipendere dalla loro sintesi

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