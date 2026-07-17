Andy Burnham ( CHI È ) è stato confermato nuovo leader del partito laburista, attualmente al governo, e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. "Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto del partito laburista è Andy Burnham", ha affermato la ministra dell'Interno Shabana Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. Burnham è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. In assenza di qualunque concorrente, non deve sottoporsi al voto degli iscritti e subentrerà automaticamente al 63enne Starmer come capo del governo dopo il passaggio rituale di consegne a Downing Street fissato per lunedì.

Burnahm: "Sono pronto a guidare il Paese"

“Che momento incredibile", è stato il primo commento di Andy Burnham, visibilmente emozionato dopo essere stato ufficialmente nominato nuovo leader del Partito Laburista. Burnham a ringraziato Starmer per "il servizio al partito e alla nazione" e per "averci condotto dalla nostra peggior sconfitta a una delle più grandi vittorie della nostra storia". "Tutti hanno colto l’appello degli abitanti di Makerfield, a nome dei luoghi dimenticati di tutto il Paese, da nord a sud, per un ritorno al Partito Laburista che un tempo conoscevano. E ora noi rispondiamo a quell'appello. Torneremo ad essere quella versione del Partito Laburista", ha assicurato Burnham. "Quello che avete regalato oggi a me e alla mia famiglia è un momento di orgoglio e di grande emozione, ma è un momento - ha ribadito - per il quale mi sento pronto. Sono pronto, pronto a guidare e a costruire sulle fondamenta gettate da una persona più di chiunque altro, Keir Starmer". "Persone e luoghi hanno aspettato troppo a lungo che la politica ridesse loro la speranza. Questo è quello che faremo tutti noi - ha assicurato - Ridaremo loro la speranza".