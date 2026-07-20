Il nuovo primo ministro ha rivelato in un'intervista che il padre Roy, 86 anni, è in una casa di cura nel nord dell'Inghilterra, colpito dal morbo di Alzheimer in stadio avanzato, e non è quindi consapevole dell'avvento del figlio a Downing Street. "Io - ha detto - lo vedo come un risultato che è anche suo, un risultato di tutta la famiglia anche se lui non lo sa"

Nel giorno della sua ascesa a primo ministro del Regno Unito, Andy Burnham, ha rivelato in un'intervista pubblicata dal Times, che suo padre Roy, 86 anni, già tecnico dei telefoni e vecchio militante del Labour, è in una casa di cura nel nord dell'Inghilterra, colpito dal morbo di Alzheimer in stadio avanzato, e non è quindi consapevole dell'avvento del figlio a Downing Street. L’ex sindaco di Manchester, la cui madre (ex centralinista) è anche lei attivista laburista da una vita, ha raccontato al giornale di aver visitato domenica l'anziano genitore con i suoi figli. È triste che non sappia nulla, perché ne sarebbe fiero", ha sottolineato il premier entrante. "Io lo vedo come un risultato che è anche suo - ha aggiunto -, un risultato di tutta la famiglia anche se lui non lo sa".

Le prime parole dopo l'insediamento

Tre giorni dopo avere conquistato la leadership del partito laburista, Burnham è da oggi il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street. L'ex sindaco di Manchester rimpiazza Keir Starmer e diventa il settimo primo ministro britannico nel giro di poco più di 10 anni. Cinquantasei anni, veterano del Labour, esponente della sinistra moderata del partito, Burnham, nel suo primo discorso a braccio davanti alla folla di sostenitori che lo ha applaudito a lungo, si è presentato in linea con lo stile dell'outsider che ha impresso al suo ruolo pubblico negli ultimi anni: "La gente è stufa di una classe politica che non è stata all'altezza", ha detto. "Dobbiamo fare di meglio e ridare fiducia al paese e lo faremo", ha aggiunto.

Chi è Andy Burnham

Nato nel 1970 ad Aintree, nei dintorni di Liverpool, Burnham è cresciuto nel villaggio di Culcheth. Di famiglia operaia e cattolica, ha una moglie di origine olandese e tre figli. Iscritto al Labour da adolescente, ha studiato inglese all'Università di Cambridge. Parlamentare laburista per ben 16 anni, tra il 2001 e il 2017, e ministro di alto rango dei governi di Tony Blair e di Gordon Brown, Burnham si è candidato due volte, senza successo, alla leadership del Partito Laburista - nel 2010 e nel 2015 - prima di lasciare Westminster per affermarsi come uno dei leader regionali più noti e apprezzati della Gran Bretagna. Tre vittorie elettorali consecutive a Manchester e la sua ferma difesa delle prerogative locali gli sono valse il soprannome di "Re del Nord".